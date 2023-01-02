Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu madde satışı yapan, temin eden ve kullanan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve 2 kullanma aparatının ele geçirildiği operasyonda, 3 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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