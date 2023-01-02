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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devrek'te karla mücadele ekipleri göreve hazır

AA

Devrek'te karla mücadele ekipleri göreve hazır

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde karla mücadele ekipleri hazırlıklarını tamamladı.

Devrek'te köy ve mezralarda yaşayan vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için gerekli tedbirler alındı.

Karla Mücadele Eylem Planı çerçevesinde Devrek İlçe Özel İdaresi'nde 7 gün 24 saat hizmet verecek ekipler hazırlandı.

Hazırlıklarını tamamlayan ekipler, ilk etapta 3 kar kürüme aracı, 2 kanal kazıcı, 2 greyder, 6 araç, beko loder ve 20 personelle ihbarları değerlendirecek.

Devrek İlçe Özel İdaresi Şefi Bülent Tüylü, gazetecilere, her an kar yağışıyla karşı karşıya kalabileceklerini, bölgede kış şartlarının ağır geçtiğini belirtti.

Tüm hazırlıkları tamamladıklarını bildiren Tüylü, "Hiçbir eksiğimiz yok. Devrek'e bağlı toplamda 83 köyde mevcut yol ağlarında karla mücadele edecek ekiplerimiz 7/24 hizmet edecek şekilde hazır hale getirildi. Hangi ekip, hangi greyder, hangi araç, hangi köyün yolunu açacak, organizasyonu yapılmış vaziyette." ifadelerini kullandı.

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