Zonguldak'tan kısa kısa

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi Belediye Meclisi 2023'ün ilk toplantısını yaptı.

Gökçebey Belediye Meclisi ocak ayı toplantısı Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk başkanlığında toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

- EYT'den faydalanan personel Belediye Başkan Öztürk'ü ziyaret etti

Gökçebey Belediyesinde çalışan ve EYT'den faydalanan personel, Belediye Başkanı Vedat Öztürk'ü makamında ziyaret etti.

Öztürk, belediye personeline verdikleri emekleri için teşekkür ederek, emekliliklerinin hayırlı olmasını diledi.

- Ereğli Belediyespor 2 oyuncuyla anlaşma sağladı

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 5. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Ereğli Belediyespor, ara transferde 2 oyuncuyla anlaşma sağladı.

Ereğli Belediyespor Kulüp Başkanı Halil Posbıyık, gazetecilere, daha önce çeşitli profesyonel takımlarda forma giyen kaleci Ersel Çetinkaya ve stoper Yusuf Orhan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını söyledi.

Posbıyık, 20 yıldır hasretle bir üst lige çıkmanın mücadelesini verdiklerini anlatarak, "Biz inşallah yönetim, teknik heyet, sporcular ve taraftarlarımızla el ele verip bir birimizi tamamlayıp bir şeyler yapmak istiyoruz." dedi.

Kulübün ikinci başkanı Halil Bozkuş da transferde futbolcunun karakterine ve disipline önem verdiklerini, transfer görüşmelerinin de devam ettiğini belirtti.

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