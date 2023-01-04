Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi, ocak ayı ilk oturumunu tamamladı

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ZONGULDAK (AA) - Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi ocak ayı ilk toplantısı, Halil Posbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Posbıyık, Ereğli'nin il olması durumunda ilk 10 il arasına gireceğini söyledi.

Türkiye'de kişi başına en çok milli gelire sahip illerden biri olacağını, 2 milletvekili seçebileceğini ve kendi bütçesi ile kentin yönetileceğini anlatan Posbıyık, "Ereğli'nin ekonomik, ticari, sınai gibi her türlü kalkınmasının da önünü açılacaktır." dedi.

İlçenin sıkıntılarının bulunduğunu ve yeterli yatırımları alamadığını öne süren Posbıyık, imar revizyonunun da 2024 yılına bırakıldığını ifade etti.

AK Parti Grup Sözcüsü Numan Korkmaz da Posbıyık'a meclis toplantısında meclis gündeminin görüşülmesi gerektiğini söyleyerek, "Burada şov yapıyorsunuz, basın toplantısı yaparak açıklamanızı yapın. Grup olarak toplantıdan çıkıyoruz." diye konuştu.

AK Parti grubunun meclisten ayrılmasının ardından gündemdeki maddeler görüşüldü.





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