Alaplı Balıkçı Barınağı'nda dip kumları temizleniyor

ZONGULDAK (AA)- Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki balıkçı barınağı ağzı ve içinde dip kumlarını temizleme çalışması yapılıyor.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Alaplı Balıkçı Barınağı'ndaki dip kumlanmasını temizleme çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.



Talep üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun talimatıyla gönderilen tarak gemisini ziyaret eden Yılmaz, barınak ağzı ve barınak içi dip kumlanmasını temizleme çalışmalarının iki ay sürmesinin beklendiğini bildirdi.



Barınak ağzı ve barınak içinden yaklaşık 45 bin metreküp kum temizliği yapılmasının planlandığını aktaran Yılmaz, "Çıkarılan bu kumlar, denizin iç kesimlerinde belirlenen koordinatlardaki alanlara dökülecek. Temizlik çalışmasının yaklaşık iki ay sürmesi planlanıyor. Temizlik çalışmaları bittiğinde, balıkçı teknelerinin barınağa giriş çıkışlarında herhangi bir sorun yaşanmayacak." ifadelerini kullandı.



Yerel ve dışarıdan gelen balıkçı teknelerinin barınağa rahatlıkla giriş çıkış yapabileceğini anlatan Kaymakam Yılmaz, şunları kaydetti:



"Barınak ağzı ve barınak içinin temizlenmesiyle birlikte, küçük teknelerin yanı sıra daha büyük hacimli balıkçı tekneleri ve gırgırlar da barınağa giriş çıkış yaparak, balık ve diğer deniz ürünlerini kıyıya ulaştırıp nakliye yapabilecekler. Bu ilçe ekonomimize de canlılık ve katma değer kazandıracak. İlçemizin talebini karşılayan Ulaştırma Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu ve bu hizmette emeği geçenlere ilçemizdeki balıkçı esnafımız ve halkımız adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Bu hizmetin balıkçı esnafımıza bol kazanç getirmesini ve hayırlı olmasını diliyorum."





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