Alaplı Balıkçı Barınağı'nda dip kumları temizleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alaplı Balıkçı Barınağı'nda dip kumları temizleniyor

AA

Alaplı Balıkçı Barınağı'nda dip kumları temizleniyor

ZONGULDAK (AA)- Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki balıkçı barınağı ağzı ve içinde dip kumlarını temizleme çalışması yapılıyor.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Alaplı Balıkçı Barınağı'ndaki dip kumlanmasını temizleme çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Talep üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun talimatıyla gönderilen tarak gemisini ziyaret eden Yılmaz, barınak ağzı ve barınak içi dip kumlanmasını temizleme çalışmalarının iki ay sürmesinin beklendiğini bildirdi.

Barınak ağzı ve barınak içinden yaklaşık 45 bin metreküp kum temizliği yapılmasının planlandığını aktaran Yılmaz, "Çıkarılan bu kumlar, denizin iç kesimlerinde belirlenen koordinatlardaki alanlara dökülecek. Temizlik çalışmasının yaklaşık iki ay sürmesi planlanıyor. Temizlik çalışmaları bittiğinde, balıkçı teknelerinin barınağa giriş çıkışlarında herhangi bir sorun yaşanmayacak." ifadelerini kullandı.

Yerel ve dışarıdan gelen balıkçı teknelerinin barınağa rahatlıkla giriş çıkış yapabileceğini anlatan Kaymakam Yılmaz, şunları kaydetti:

"Barınak ağzı ve barınak içinin temizlenmesiyle birlikte, küçük teknelerin yanı sıra daha büyük hacimli balıkçı tekneleri ve gırgırlar da barınağa giriş çıkış yaparak, balık ve diğer deniz ürünlerini kıyıya ulaştırıp nakliye yapabilecekler. Bu ilçe ekonomimize de canlılık ve katma değer kazandıracak. İlçemizin talebini karşılayan Ulaştırma Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu ve bu hizmette emeği geçenlere ilçemizdeki balıkçı esnafımız ve halkımız adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Bu hizmetin balıkçı esnafımıza bol kazanç getirmesini ve hayırlı olmasını diliyorum."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi, ocak ayı ilk oturumunu tamamladı
YEREL HABERLER Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi, ocak ayı ilk ...
(Görüntülü)HAYVANLARDA ÇİÇEK HASTALIĞI GÖRÜLDÜ, 50 KÖY KARANTİNAYA ALINDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)HAYVANLARDA ÇİÇEK HASTALIĞI GÖRÜLDÜ, 50 ...
Hayvanlarda çiçek hastalığı görüldü, 50 köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Hayvanlarda çiçek hastalığı görüldü, 50 köy ...
Zonguldak'ta 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 1 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ...
Zonguldak'ta 50 köyde küçükbaş hayvanlara "koyun keçi çiçeği" hastalığı karantinası
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 50 köyde küçükbaş hayvanlara "koyun keçi ...
Zonguldak'tan kısa kısa
YEREL HABERLER Zonguldak'tan kısa kısa
Devrek'te karla mücadele ekipleri göreve hazır
YEREL HABERLER Devrek'te karla mücadele ekipleri göreve hazır
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.