Ereğli'den kısa kısa

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ZONGULDAK (AA) - Karadeniz Ereğli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) geçen yıl 9 bin 382 hanede yaşayan 26 bin 234 kişiye 64 milyon 172 bin 629 lira ayni ve nakdi destek sağlandı.

Vakıf Müdürü Abdullah Hasçelik, gazetecilere, vakfın öz kaynaklarından nakdi 3 milyon 867 bin 40, ayni 7 milyon 711 bin 879, merkezden ise nakdi 52 milyon 593 bin 710 lira yardım dağıtımının gerçekleştirildiğini söyledi.

Geçen yıl 9 bin 382 hanede yaşayan 26 bin 234 kişiye bu desteklerin ulaştırıldığını aktaran Hasçelik, belirlenen programlar dahilinde yardımların süreceğini kaydetti.



- Ereğli Belediye Meclisinde ocak ayı ikinci toplantısı yapıldı



Ereğli Belediye Meclisi ocak ayı ikinci toplantısı, Halil Posbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Posbıyık, Zonguldak'ta toplanan vergilerin yüzde 79'unun Ereğli'den ödendiğini söyledi.



Gündemdeki maddelerin ilgili komisyonlara havale edildiği toplantıda, denetim komisyonuna CHP grubundan Cengiz Güneş, Yılmaz Partlak ve Yaşare Aydın, AK Parti grubundan Kürşat Yağız ve Ayhan Erol seçildi.

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