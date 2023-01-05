Zonguldak'ta 2 gündür kayıp olan kişi aranıyor

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde iki gündür haber alınamayan 59 yaşındaki kişinin bulunması için çalışma yürütülüyor.

Kış aylarında kimsenin yaşamadığı Ortacı köyündeki evine gideceğini söyleyerek 3 Ocak'ta ilçe merkezindeki konutundan aracıyla ayrılan emekli Ahmet Yapar'a (59) ulaşamayan ailesi, durumu polis ve jandarmaya bildirdi.

Arama çalışması başlatan ekipler, aracı köydeki evin garajında buldu. Yapar'a ait herhangi bir ize rastlamayan ekipler, çevrede arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Biri kız 3 çocuk babası Yapar'ın oğullarının polis olduğu öğrenildi.

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