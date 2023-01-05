Eski CHP Zonguldak Milletvekili Saraç'ın vefat eden annesi defnedildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ZONGULDAK (AA) - Eski CHP Zonguldak Milletvekili ve Devrek Belediye Başkanı Nadir Saraç'ın 83 yaşında yaşamını yitiren annesi, Devrek ilçesinde toprağa verildi.

Perihan Saraç'ın cenazesi, Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ardından Devrek Yeni Camisi'ne getirildi.



Nadir Saraç ve aile yakınları burada taziyeleri kabul etti. Saraç'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Saraçlar'daki aile mezarlığına defnedildi.



Törene, Saraç'ın yakınlarının yanı sıra Devrek Kaymakamı Ümit Altay, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, CHP İl Başkanı Murat Pulat, eski CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, eski AK Parti Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar, eski Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, CHP Devrek İlçe Başkanı Yaşar Bükrü, AK Parti Devrek İlçe Başkanı Murat Durdubaş, İYİ Parti Devrek İlçe Başkanı Bahadır Kıyıcı ve vatandaşlar katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.