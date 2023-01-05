Zonguldak'ta kayıp olarak aranan kişi Düzce'de bulundu

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 3 gündür haber alınamayan kişiye Düzce'de ulaşıldı.

Kış aylarında kimsenin yaşamadığı Ortacı köyündeki evine gideceğini söyleyerek 3 Ocak'ta ilçe merkezindeki konutundan aracıyla ayrılan emekli Ahmet Yapar'a (59) ailesinin ulaşamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.

Aracı köydeki evin garajında bulunan Yapar'a ait herhangi bir ize rastlamayan polis ve jandarma ekipleri, çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bu arada Yapar'ın, Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir esnafın telefonundan arkadaşını araması üzerine, ailesi bölgeye gitti.

Ailesi tarafından Alaplı'ya getirilen Yapar'ın İlçe Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadesinde, moralinin bozuk olduğunu ve kafasını dinlemek için evden uzaklaştığını söylediği öğrenildi.

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