Zonguldak'ta yaralı bulunan şahin tedaviye alındı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yol kenarında yaralı bulunan şahin tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Sabırlı köyü mevkisinde yol kenarında yaralı şahini gören kişi, jandarmaya haber verdi.

İlk müdahalesi jandarma personelince yapılan şahin, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yaralı şahin tedavisinin ardından doğaya salınacak.

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