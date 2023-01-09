Devrek'te sıcak havayı fırsat bilenler cadde ve parkları doldurdu

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kışın güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, cadde ve parklarda vakit geçirdi.



Yurdun birçok yerinde soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, Devrek'te güneşli ve sıcak hava etkili oldu.



Kış günü havanın 13 derece olmasını fırsat bilen vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı ile park ve mesire alanlarını doldurdu.



Çocuklarıyla birlikte parklarda eğlenen vatandaşlar, güneşli havanın tadını doyasıya çıkardı.

İlçede cuma gününden itibaren yağmurun etkili olacağı öğrenildi.



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