Devrek'ten kısa kısa

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Ceza İnfaz Kurumu kütüphaneleri için hazırlanan kitap bağış kampanyası yarın başlatılacak.



Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce hükümlülerin topluma kazandırılmasına destek olunması amacıyla "Kitap İyileştirir" sloganıyla kampanya hazırlandı.



Yurt genelinde hayata geçirilecek kampanya, Devrek'te yarın saat 14.00'te Cumhuriyet Meydanı'nda kurulacak stantta Devrek Cumhuriyet Başsavcısı Dinçer Altaş tarafından başlatılacak.



Ceza İnfaz Kurumu kütüphanelerinin zenginleştirilmesinin, hükümlülerin kitap okumalarına destek olunmasının amaçlandığı kampanya, 15 Şubat'a kadar devam edecek.



Kampanyaya destek vermek isteyenlerin, standa kitaplarını getirebilecekleri belirtildi.

- Şehir Dergisi'nin 158. sayısı çıktı



Kültür, edebiyat ve sanat dergisi Şehir, 158. sayısıyla 19. yayın yılına başladı.

Devrekli şair Rüştü Onur'un, 12 Eylül 1940'ta Necati Cumalı'ya yazdığı mektubunda çıkarmayı istediğini söylediği "Şehir" isimli dergi, bunu kendilerine vasiyet olarak kabul eden şair-yazar İbrahim Tığ tarafından okuyucuya sunuldu.



Şu ana kadar 158. sayıya ulaşan dergide, Erol Çatma, Hayrettin İvgin, Barış Erdoğan, Halil Atılgan, Hüseyin Alemdar, Necati Güngör, Tahir Şilkan, Fahrettin Koyuncu, Battal Keskin, Mehmet Özçataloğlu, Engin Berk, Bahri Loş, Çiğdem Sarıoğlu ve Erdinç Gültekin yazılarıyla okuyuculara yön veriyor.



İbrahim Tığ ve Hayri Sarı, derginin 158. sayısında Zonguldak-Devrek türkülerini mercek altına aldı.



Yeni sayının şairleri ise Zeynep Aliye, Halil İbrahim Özcan, Bilsen Başaran, Ersin Engin, Hamit Oral, Bülent Güldal, Kemal Bayrakçı, Erkan Kara, Nizamettin Kaplan, Muharrem Akman, Ayfer Yurdakul, Figen Şentürk, Ferda Balkaya Çetin, Adil Başoğul, Hüseyin Korkmaz, Mücahit Aygören, Damar Orhan Özgül ve Aykut Saka'dan oluşuyor.



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