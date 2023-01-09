Zonguldak'ta "fuhuş çetesi" davasında 24 sanığın yargılanmasına başlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak'ta "fuhuş çetesi" davasında 24 sanığın yargılanmasına başlandı

AA

Zonguldak'ta "fuhuş çetesi" davasında 24 sanığın yargılanmasına başlandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, 2 çocuğun fuhşa teşvik edildiği, aracılık ve çocuğun cinsel istismarı suçlarının işlendiği gerekçesiyle haklarında dava açılan 14'ü tutuklu 24 sanığın yargılanmasına başlandı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde, dosyada gizlilik kararı nedeniyle kapalı yapılan duruşmada, 2'si kadın, 13 tutuklu sanık ile taraf avukatları hazır bulundu. Bir sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Sanıklardan bazılarının suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Öte yandan polis ve jandarma ekiplerinin, adliye binasında geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2022 yılının nisan ayında kentin muhtelif yerlerinde yaşları küçük 2 çocuğun fuhşa teşvik edildiği, aracılık ve çocuğun cinsel istismarı suçlarının işlendiği bilgisi üzerine "fuhuş çetesi"ne yönelik çalışma başlatılmış, gözaltına alınan 24 şüpheliden 14'ü tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Devrek'ten kısa kısa
YEREL HABERLER Devrek'ten kısa kısa
Devrek'te sıcak havayı fırsat bilenler cadde ve parkları doldurdu
YEREL HABERLER Devrek'te sıcak havayı fırsat bilenler cadde ve ...
(Görüntülü)ZONGULDAK&#039;TA YAŞI KÜÇÜK KIZLARA İSTİSMAR DAVASI BAŞLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ZONGULDAK'TA YAŞI KÜÇÜK KIZLARA ...
Zonguldak'ta 2 kız çocuğuna istismar davasında 24 sanık hakim karşısında
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 2 kız çocuğuna istismar davasında 24 ...
(Görüntülü) MADEN KAZASINDA YAŞAMINI YİTİREN 8 İŞÇİ, DUALARLA ANILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MADEN KAZASINDA YAŞAMINI YİTİREN 8 İŞÇİ, ...
Maden kazasında yaşamını yitiren 8 işçi, dualarla anıldı
YEREL HABERLER Maden kazasında yaşamını yitiren 8 işçi, dualarla ...
Zonguldak'ta metan gazı faciasında hayatını kaybeden madenciler anıldı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta metan gazı faciasında hayatını kaybeden ...
Zonguldak'ta yaralı bulunan şahin tedaviye alındı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta yaralı bulunan şahin tedaviye alındı
Karadeniz gazını martta kullanıma sunma çalışmalarında sona yaklaşılıyor
YEREL HABERLER Karadeniz gazını martta kullanıma sunma ...
Zonguldak'ta kestane balından 300 ton rekolte bekleniyor
YEREL HABERLER Zonguldak'ta kestane balından 300 ton rekolte ...
(Görüntülü)ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR SANIĞINA İNDİRİMLE 11 YIL 5 AY HAPİS
YEREL HABERLER (Görüntülü)ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR SANIĞINA İNDİRİMLE ...
Çocuğa cinsel istismar sanığına indirimle 11 yıl 5 ay hapis
YEREL HABERLER Çocuğa cinsel istismar sanığına indirimle 11 yıl 5 ay ...
Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Köksal Toptan, Filyos Projesi'nin önemini anlattı:
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Köksal Toptan, Filyos ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.