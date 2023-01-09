Karadeniz Ereğli Kaymakamı Yapıcı, gazetecilerle buluştu

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ZONGULDAK (AA) - Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

Öğretmenevi'nde düzenlenen programda konuşan Yapıcı, göreve geldiğinde tespit edilen 6 önemli sorunun çözümü için adımların atıldığını bildirdi.



Hükümet Konağı yapımı için ilk kazmanın vurulduğunu aktaran Yapıcı, "Ereğli Eğitim Kampüsü'nün bu hafta içerisinde temeli atılacak. Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin yeni hizmet binası yapımı için inşaat çalışmaları başladı. Yine ilçeye yapılacak cezaevinin projelendirme süreci sürüyor." dedi.



Yapıcı, Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) ilçeye en az 700 öğrencinin kalabileceği yurt binalarının yapımına başlayacağını belirterek, "Ereğli-Devrek arasındaki kara yolunun tamamlanmasına yönelik ciddi ilerleme söz konusu. 2023 yılı Ereğli'miz için bence çok önemli bir yıl, Ereğli çağ atlayacak." diye konuştu.

Programa, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, İlçe Jandarma Komutanı Ali Akça, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü ile daire müdürleri katıldı.

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