Ereğli Belediyespor 2 kadın futbolcuyu kadrosuna kattı

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ZONGULDAK (AA) - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Ereğli Belediyespor, 2 yabancı oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Kulüp Başkanı Halil Posbıyık, yaptığı açıklamada, Hatayspor'dan Hannah Elizabeth Reynolds ve Clup Nanas takımından Nely Cordoba ile sözleşme imzaladıklarını bildirdi.



Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. grupta şampiyonluk mücadelesi veren Ereğli Belediyespor erkek futbol takımında ise Ertuğrul Yalman, Abdul Razzak Omar, Eren Evin, Ahmet Balcıncı, Orhun Kaan Ergen ve Recep Akkemik ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladıklarını aktaran Posbıyık, bu oyuncuların Antalya'da gerçekleştirilecek kamp çalışmalarına katılacağını kaydetti.

Posbıyık, sözleşme imzaladıkları oyunculara başarı temennisinde bulundu.

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