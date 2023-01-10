Zonguldak'ta boşanma aşamasındaki karısının anne ve babasını silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde karısıyla boşanma aşamasında olan bir kişi, kayınpederi ile kayınvalidesini silahla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, boşanma aşamasındaki karısı C.T'nin ailesinin yaşadığı Bölücek Mahallesi'ne gelen Ö.T, evin kapısını tekmeyle açarak silahını ateşledi.

Kayınpederi N.Ş. ile kayınvalidesi A.Ş'yi yaralayan zanlı, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları özel hastaneye kaldırdı.

Zanlı ise kısa sürede jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli Ö.T'nin ayrı suçlarda 21 sabıkasının bulunduğu, eşine daha önce bıçakla saldırdığı ve 8 ay cezaevinde kaldığı öğrenildi.

Olay anı, güvenlik kamerasına da yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.