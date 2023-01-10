Alaplı'da havaların soğumasıyla sobacılar hareketli günler yaşıyor

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ZONGULDAK (AA ) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte soba satışındaki artış esnafın yüzünü güldürdü.

İlçede dede mesleği soba satıcılığını sürdüren Ahmet Acar, AA muhabirine, insanların ısınmak için sobadan vazgeçmediğini söyledi.

Köylünün yüzde 80'inin kat kaloriferine geçtiğini ama yüzde 10'unun tekrar sobaya dönmeye başladığını aktaran Acar, "Doğal gazla ısınanlardan da takviye olarak soba kullananlar var. Geçen yıl sobalı ısınma biter diye düşünüyordum ama böyle giderse sobacılık ölmez. Sıfır sobalar pahalı olduğu için vatandaş ikinci el sobalara yöneliyor." dedi.

Acar, havaların soğumasıyla sobaya talebin fazla olduğunu belirterek, iş yoğunluğunun arttığını kaydetti.

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