GÜNCELLEME - Zonguldak'ta boşanma aşamasındaki karısının anne ve babasını silahla yaralayan şüpheli yakalandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde karısıyla boşanma aşamasında olan bir kişi, kayınpederi ile kayınvalidesini silahla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, boşanma aşamasındaki karısı C.T'nin ailesinin yaşadığı Bölücek Mahallesi'ne gelen Ö.T, evin kapısını tekmeyle açarak silahını ateşledi.

Kayınpederi N.Ş. ile kayınvalidesi A.Ş'yi yaralayan zanlı, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları özel hastaneye kaldırdı. Vücuduna saçma isabet eden hafif yaralı N.Ş. taburcu edilirken, A.Ş'nin tedavisi sürüyor.

Zanlı ise kısa sürede jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli Ö.T'nin ayrı suçlarda 21 sabıkasının bulunduğu, eşine daha önce bıçakla saldırdığı ve 8 ay cezaevinde kaldığı öğrenildi.

Olay anı, güvenlik kamerasına da yansıdı.

- "En büyük cezayı almasını istiyorum"

C.T, annesinin tedavi gördüğü hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin kendisini 3 gündür rahatsız ederek tehditler savurduğunu öne sürdü.

Kocasının evdeki kapıya tekme vurmasıyla kapıya yöneldiklerini anlatan C.T, "Baktık elinde silah var, çocukları hemen odaya attım. O esnada çocuklarımı ve kız kardeşimi kurtardım ama annemi kurtaramadım. Annem o esnada kapıya yönelmiş, ateş edince anneme geldi. Vicdansız, hiçbir şekilde cezasız kalmasın. Yaptıklarını çeksin, serbest kalmasını istemiyorum. En büyük cezayı almasını istiyorum." dedi.

Anne A.Ş. (47) de 6 senedir evli olan kızının son yıllarda şiddet gördüğünü iddia ederek, "Camdan baktım, kapıya gittim. Damadım tüfekle sıktı bana, salona geçip yığıldım. Her şey bir anda oldu. Bu olayları çok yaşadık. Cezasını çekmesini istiyorum, serbest kalmasın." diye konuştu.

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