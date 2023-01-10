Zonguldak'ta ihtiyaç sahibi kadınlar yararına sergi düzenlenecek

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta "Kadınlar El Ele" projesi kapsamında 1 Mart'ta düzenlenecek sergiden elde edilecek gelir, ihtiyaç sahibi kadınlara bağışlanacak.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in eşi Seran Özölçer, ihtiyaç sahibi kadınlara destek olunması amacıyla "Kadınlar El Ele" projesi başlattı.

Kent genelinde kadının kadına desteğini amaçlayan projede, zanaatkar 8 kadın resimden geri dönüşüme, el sanatlarından ahşap yapımına kadar çeşitli alanlarda ürünler yaptı.

Kadınların el emeği ürünleri 1 Mart'ta düzenlenecek sergide satışa sunulacak. Elde edilecek gelirle ihtiyaç sahibi kadınlara destek olunacak.

- "Başka kadına destek olacağımızı bilmek şimdiden bizleri motive ediyor"

Proje yürütücüsü Özölçer, yaptığı açıklamada, devletin ve sivil toplum örgütlerinin ihtiyaç sahibi insanlar, özellikle kadınlar için önemli girişimlerde bulunduğunu, bu girişimleri her zaman örnek aldıklarını dile getirdi.

Her şeyin ilgili kurum ve kuruluşlardan beklenmemesi gerektiğine dikkati çeken Özölçer, "İhtiyaç sahibi bireyler için çevremizde her gün pek çok şey duyuyor ve üzülüyoruz. Birilerinin desteğini duyduğumuzdaysa seviniyoruz. Bu süreçte kadınlar olarak ihtiyaç sahibi bir kadın gördüğümüzde biz neler yapıyoruz? İşte bu soru, söz konusu projenin başlamasına öncülük eden soru oldu. Bu süreçte ortaya koyduğumuz emekle başka kadına destek olacağımızı bilmek şimdiden bizleri motive ediyor." dedi.

Özölçer, projenin bu yıl ilk kez gerçekleştirildiğini belirterek, amaçlarının sürdürülebilir toplumsal proje gerçekleştirmek olduğunu vurguladı.

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