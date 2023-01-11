Zonguldak'ta boşanma aşamasındaki karısının anne ve babasını silahla yaralayan zanlı tutuklandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kayınpederi ile kayınvalidesini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Boşanma aşamasındaki karısı C.T'nin ailesinin yaşadığı eve gelerek silahla kayınpederi N.Ş. ve kayınvalidesi A.Ş'yi yaraladığı gerekçesiyle Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan Ö.T'nin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, A.Ş'nin özel hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Dün boşanma aşamasındaki karısı C.T'nin ailesinin yaşadığı Bölücek Mahallesi'ne gelen Ö.T, evin kapısını tekmeyle açarak silahla kayınpederi N.Ş. ile kayınvalidesi A.Ş'yi yaralamış, vücuduna saçma isabet eden hafif yaralı N.Ş. taburcu edilmişti.

Kısa sürede yakalanan zanlının, ayrı suçlarda 21 sabıkasının bulunduğu, eşine daha önce bıçakla saldırdığı ve 8 ay cezaevinde kaldığı öğrenilmişti.

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