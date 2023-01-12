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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın milli boksörler, Türkiye ve Avrupa'da şampiyon olmak için çalışıyor

AA

Kadın milli boksörler, Türkiye ve Avrupa'da şampiyon olmak için çalışıyor

ZONGULDAK (AA) - GÖKHAN YILMAZ/FADİME YILMAZ ELMA - Ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece elde eden milli boksörler Zeynep Gedikli ve Ayşegül Arslan, yeni başarılara imza atmak için çalışıyor.

Yurt içinde ve dışındaki yarışmalarda kürsünün en üst basamağında yer almayı hedefleyen 23 yaşındaki Zeynep Gedikli ve 22 yaşındaki Ayşegül Arslan, antrenör İshak Tiryaki yönetiminde hazırlıklarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Fabrikası'nda sürdürüyor.

Avrupa üçüncülüğünün yanı sıra Türkiye şampiyonlukları bulunan Gedikli ile Türkiye'deki çeşitli turnuvalarda şampiyonlukları ve ikincilikleri olan Arslan, 14-21 Ocak'ta İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenecek "Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nın ardından 21 Haziran-2 Temmuz'da Polonya'da gerçekleştirilecek 3. Avrupa Oyunları'nda şampiyonluk hedefliyor.

Zeynep Gedikli, AA muhabirine, çalışmalarını yoğun tempoda sürdürdüklerini söyledi.

Hedeflerinin büyük olduğundan bahseden Gedikli, "Öncelikli hedefim; Türkiye şampiyonu olmak. Daha sonra Avrupa ve olimpiyatları hedefliyorum. Bunun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dayanıklılık antrenmanlarımız bitti, şu an çabukluk çalışıyoruz. Gayet iyi gidiyor. En büyük hedefim bayrağımızı göndere çekmek." dedi.

Gedikli, her şampiyona öncesi çıtayı biraz daha yükselttiklerini, kendileri gibi sıkı bir şekilde çalışan güçlü rakiplerinin olduklarını bildiklerini ve hiçbir müsabakanın kolay geçmediğini aktardı.

Eğitim ve sporu bir arada yürütmenin zor olduğuna dikkati çeken Gedikli, "Önemli olan zoru başarmak, bizde bunun için elimizden gelenin en iyisi yapmaya çalışıyoruz. Kürsüde başarılı bir şekilde yer aldıktan sonra emeklerinin karşılığını almak bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Ayşegül Arslan da başarıya ulaşmak için sıkı bir şekilde çalıştıklarını dile getirerek, "Allah izin verirse Türkiye Şampiyonası'nda kentimi, Avrupa'da da ülkemi güzel bir şekilde temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

Kariyerinde iyi bir boksör olarak anılmak istediğini dile getiren Arslan, insanların kendisinden beklentilerinin büyük olduğunu, bu beklentiyi boşa çıkarmamak için mücadele ettiğini sözlerine ekledi.


- Antrenör İshak Tiryaki: "Sporcularımızdan madalya bekliyorum"

Antrenör İshak Tiryaki ise milli boksörlerden beklentisinin yüksek olduğunu aktararak, "İyi çalıştık, sporcularımızın form durumları çok iyi. Yaklaşık 6 aydır sabah akşam çift antrenmanla bugüne kadar geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Sporcularından Avrupa üçüncülüğü alanların olduğuna dikkati çeken Tiryaki, "Bu dönem ikisinden de Türkiye şampiyonluğu, Avrupa'da da madalya bekliyorum. Kentimizin de buna ihtiyacı var. Alttan gelen sporcularımıza örnek olmaları açısından da bu çok önemli." ifadelerini kullandı.

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