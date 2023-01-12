Devrek'ten kısa kısa

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, Türk Sanat Müziği konseri verildi.

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün "Şarkılar Bizi Söyler, Biz De Şarkı Söyleriz" projesi kapsamında Devrek Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen konser beğeni topladı.

Devrek Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere, Kaymakam Ümit Altay, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emrah Dinar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Kahaya, Çaycuma Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Devrek Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yaşar Özlüoğlu, Gökçebey Halk Eğitim Merkezi Müdürü Satılmış Erenoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri ile sanatseverler katıldı.

Şef Bora Godri yönetimindeki konserde, müzikseverler keyifli vakit geçirdi. Konserde dinleyiciler, zaman zaman şarkılara eşlik etti.



- Muhtarlara "Aile Okulu" projesi kapsamında eğitim veriliyor

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde muhtarlara "Aile Okulu" projesi kapsamında eğitim verilmeye başlandı.

Anne babalara, sosyal beceri, aile içi iletişim yönetimi, teknoloji kullanımı, ahlaki gelişim, stres yönetimi, sağlıklı beslenme, çevre, ilk yardım gibi 14 farklı konuda eğitim veren "Aile Okulu" projesine Devrek'te muhtarlar da dahil edildi.

Devrek Halk Eğitimi Müdürlüğü'nde düzenlenen Devrek Muhtarları Aile Okulu Eğitimi Toplantısına ilçedeki muhtarlar katıldı.

Proje kapsamında, köy ve mahalle muhtarlarına aile okulu, trafik öğreniyorum, ailede ilk yardım, çevre ve iklim farkındalığı konuları hakkında belirlenen takvime göre eğitimler verilecek.



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