Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapan, temin eden ve kullanan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 16 tabanca fişeği ele geçirilen operasyonda, 3 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.





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