Zonguldak'ta taksiyle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kent merkezinden Kilimli istikametine seyreden E.B. idaresindeki 67 AC 046 plakalı otomobil ile T.A'nın kullandığı 59 T 2787 plakalı taksi, Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri-2 girişinde çarpıştı. Daha sonra elektrik direğine çarpan otomobil devrildi, taksi ise refüje çıkarak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü ile aynı araçtaki B.A. ve A.Ş.Ş, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay nedeniyle trafiğe kapatılan yolda ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.





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