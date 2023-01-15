İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ergun, Zonguldak'ta konuştu:

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ZONGULDAK (AA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin, "Türkiye'nin derhal bu sistemden kurtulması, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi gerekiyor." dedi.

Partisinin bir restoranda düzenlenen 3. Olağan Genel Kurulu'na katılan Ergun, yaptığı konuşmada, ülkenin ekonomik olarak iyi durumda olmadığını savundu.

Türkiye'nin derhal Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden kurtulması gerektiğini dile getiren Ergun, "Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi gerekiyor. İYİ Parti olarak hedefimiz, niyetimiz, gayretimiz, çabamız da bu. Bu rakamları düzeltecek olan İYİ Parti'dir. O yüzden parlamenter sisteme geçip genel başkanımızın başbakanlığında bu rakamları düzeltmek niyetindeyiz, gayretindeyiz. Kongremizin hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

İYİ Parti'li Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk de kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Kongreye, İYİ Parti Zonguldak İl Başkanı Yavuz Erkmen, eski Karabük Belediye Başkanı Dursun Altıparmak, CHP İl Başkanı Murat Pulat, Saadet Partisi İl Başkanı Burak Erol, Demokrat Parti İl Başkanı Menderes Uzun ve partililer katıldı.

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