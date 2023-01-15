Devrek Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi'nde Akpınar yeniden başkan oldu

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ZONGULDAK (AA) - Devrek Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı İsmail Akpınar, 54. Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa seçildi.



Bir otelde düzenlenen genel kurulda kongrenin divan başkanlığını Ereğli Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Azman yaptı.

Tek aday olarak seçime giren mevcut başkan İsmail Akpınar, 140 delegenin tamamının oyunu alarak 10. kez başkanlığa getirildi.



Akpınar, yaptığı konuşmada, yola esnafa daha iyi hizmet edebilmek için çıktıklarını belirterek, "Esnafımıza gereken desteklerin sağlanması noktasında büyük emek harcadık. Burası kredi kuruluşudur. Burada çizilen görev çerçevesinde esnafımıza en iyi hizmeti verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Görev süresi içinde bizlere yakın desteği olan değerli esnafımıza, üyelerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.



Yeni yönetim listesi, "Başkan Vekili İsmail Karaöz, murahhas üye Adnan Keklikoğlu, üyeler İzzet Kapucubaş ve Nazif Cinoğlu"ndan oluştu.

Genel kurula, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, İYİ Parti Devrek İlçe Başkanı Bahadır Kıyıcı, Zonguldak Esnaf Odaları Birlik Başkanı Muharrem Coşkun, Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ercan Şehri, Devrek Esnaf ve Sanaatkarlar Odası Başkanı Adnan Keklikoğlu, Gökçebey Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Çetin ve kooperatif üyeleri katıldı.



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