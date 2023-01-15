Zonguldak'ta bariyere çarpan araç yandı, 2 kişi yaralandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bariyere çarpan araçta yangın çıktı, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ereğli-Alaplı kara yolunda A.B. idaresindeki 06 BL 8155 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Kaza sonrası aracın motor kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşlar, ekipler gelinceye kadar alevleri yangın tüpleriyle söndürdü.



Yaralı A.B. ve H.K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Güzergahtaki ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

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