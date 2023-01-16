Devrek'ten kısa kısa

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ZONGULDAK (AA) - Bolu'daki gençler bölge grup müsabakalarında ikinci olan Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesi Badminton Takımı, Erzincan'da yapılacak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.



Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesi Badminton Takımı, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı okul sporları kapsamında 13-15 Ocak'ta Bolu'da düzenlenen Badminton Gençler Bölge Grup Müsabakaları'nda 12 takım arasından ikinci oldu.



Bolu ekibi, kazandığı bu başarıyla 16-19 Şubat'ta Erzincan'da gerçekleştirilecek Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Okul Müdürü Erdoğan Aslan, Beden Eğitimi Öğretmeni Hacı Ömer Ziyanak ve Antrenör Mustafa Danacı rehberliğinde hazırlanan Baran Lülleci, Mustafa Özgür Gökmen, Umut Yanaz ve Talha Karataş'tan oluşan badminton takımını tebrik ederek, "Bu başarıda emeği geçenlere, destek veren Devrek Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüze, öğrencilerimize sponsorluk yapan ÖNDER Devrek ilçe yönetimine ve gönülden destek veren bütün halkımıza teşekkür ediyorum." dedi.



- Polislerden Türk Kızılaya kan bağışı

Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, azalan kan stoklarına destek olmak amacıyla bağışta bulundu.



Türk Kızılay Zonguldak Şubesi ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle başlatılan kampanya kapsamında kan bağışı aracı, Devrek Cumhuriyet Meydanı'na konuşlandırıldı.



Meydana gelen polisler, stokları azalan Türk Kızılayına kan bağışlayarak destek oldu. Emniyet personeline tatlı ve soda da ikram edildi.



Türk Kızılayda doktorluk yapan Harun Çevik, gazetecilere, kan bağışının insan hayatını kurtaran önemli sorumluluk olduğunu belirterek, "Emniyet personelinin yoğun katılım gösterdiği organizasyonda Devrek halkı da kan bağışında bulundu. Bu süreçte bizlere vermiş olduğu destek için İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve Devrek İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça'ya çok teşekkür ediyoruz. Her zaman Kızılayın yanındalar." dedi.



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