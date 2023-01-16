TTK Armutçuk Müessesesi'nde yeni üretim panosu açıldı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi'ne ait maden ocağında yeni üretim panosu törenle hizmete alındı.

Eksi 500 kodunda bulunan ve "iki ocak" olarak isimlendiren kömür damarında, yapılan hazırlık çalışmalarının ardından üretime başlandı.



Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, işçilerin yeni üretim alanında kazasız belasız çalışmaları temennisinde bulundu.

Açılış törenine, Müessese Müdürü Faik Alp, yöneticiler, sendika yönetim kurulu üyeleri, maden mühendisleri ve işçiler katıldı.





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