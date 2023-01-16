TTK Armutçuk Müessesesi'nde yeni üretim panosu açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TTK Armutçuk Müessesesi'nde yeni üretim panosu açıldı

AA

TTK Armutçuk Müessesesi'nde yeni üretim panosu açıldı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi'ne ait maden ocağında yeni üretim panosu törenle hizmete alındı.

Eksi 500 kodunda bulunan ve "iki ocak" olarak isimlendiren kömür damarında, yapılan hazırlık çalışmalarının ardından üretime başlandı.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, işçilerin yeni üretim alanında kazasız belasız çalışmaları temennisinde bulundu.

Açılış törenine, Müessese Müdürü Faik Alp, yöneticiler, sendika yönetim kurulu üyeleri, maden mühendisleri ve işçiler katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amasra'daki maden faciasında ses kaydı ortaya çıktı (2)
YEREL HABERLER Amasra'daki maden faciasında ses kaydı ortaya çıktı ...
Devrek'ten kısa kısa
YEREL HABERLER Devrek'ten kısa kısa
(Görüntülü) AMASRA?DAKİ MADEN FACİASINDA SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) AMASRA?DAKİ MADEN FACİASINDA SES KAYDI ...
Amasra'daki maden faciasında ses kaydı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Amasra'daki maden faciasında ses kaydı ortaya çıktı
Zonguldak'ta bariyere çarpan araç yandı, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta bariyere çarpan araç yandı, 2 kişi ...
Devrek Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi'nde Akpınar yeniden başkan oldu
YEREL HABERLER Devrek Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi'nde Akpınar ...
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ergun, Zonguldak'ta konuştu:
YEREL HABERLER İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ergun, Zonguldak'ta ...
(Görüntülü) ZONGULDAK - OTOMOBİL İLE TAKSİ ÇARPIŞTI 3 YARALI 
YEREL HABERLER (Görüntülü) ZONGULDAK - OTOMOBİL İLE TAKSİ ÇARPIŞTI ...
Zonguldak'ta taksiyle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta taksiyle çarpışan otomobildeki 3 kişi ...
Zonguldak'ta otomobil ile taksi çarpıştı: 3 yaralı 
YEREL HABERLER Zonguldak'ta otomobil ile taksi çarpıştı: 3 yaralı 
Türkiye'nin ilk "cep uydusu"ndan 1 yılda 10 binin üzerinde veri alındı
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk "cep uydusu"ndan 1 yılda 10 binin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.