Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önleme çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

18 gram uyuşturucu madde ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilen operasyonda şüpheliler B.Ş. ve M.S.T. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak"tan adli işlem yapıldı.

Adliye sevk edilen zanlı M.Ç. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.



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