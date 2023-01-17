Zonguldak'ta trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si yaya 3 kişi yaralandı.

A.Ö. idaresindeki 67 FA 643 plakalı otomobil, Erdemir Caddesi İstanbul yol ayrımı mevkisinde ana yola çıkmak isteyen Y.Ö. yönetimindeki 67 LM 234 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan 67 FA 643 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyen iki kişiye çarptı. Kazada yaralanan iki yaya ile sürücü A.Ö, ambulansla çevredeki özel hastaneye kaldırıldı.

LPG'li araçta yaşanan gaz sızıntısı da itfaiye ekiplerince önlendi.

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