Emekli emniyet personeli, Cumhuriyetin 100. yılı anısına 100 kitap bağışladı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde emekli emniyet personeli İbrahim Kanbur, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla 100 kitap bağışladı.
Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden emekli Kanbur, kütüphanesinden seçtiği 100 kitabı, Devrek Rüştü Onur Sanat ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Uzundal'a teslim etti.
Kanbur, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın kitapla güzelleşerek değişeceğini belirterek, kütüphanesindeki kitaplardan 100'ünü bağışlamanın mutluluğu yaşadığını dile getirdi.
Uzundal da bağışlarından ötürü Kanbur'a teşekkür etti.