Milli boksör Birol Aygün, Türkiye derecelerini Avrupa ve dünyaya taşımak istiyor:

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ZONGULDAK (AA) - GÖKHAN YILMAZ - Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksör Birol Aygün, başarısını uluslararası turnuvalara taşıma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye şampiyonluklarının yanı sarı uluslararası organizasyonlarda mücadele eden milli sporcu, Aralık 2022'de düzenlenen "Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası"nda kürsünün zirvesinde yer aldı.

Yeni başarılara olan inancıyla idmanlarını sürdüren 29 yaşındaki Aygün, 15 Mayıs'ta Özbekistan'da yapılacak "Büyük Erkekler Dünya Boks Şampiyonası" ve 21 Haziran-2 Temmuz'da Polonya'da gerçekleştirilecek 3. Avrupa Oyunları'nda şampiyonluk hedefliyor.

Milli boksör Birol Aygün, AA muhabirine, bütün müsabakalara aynı ciddiyetle ve azimle hazırlandığını söyledi.

En son Balıkesir'deki şampiyonayı zirvede tamamladığını anımsatan Aygün, "Müsabakalar çok zor geçti. Burada gribal enfeksiyon geçirmiştim. Tam atlattım derken orada bir daha yakalandım. Bir de beldeki fıtık ağrılarım nüksetti. 75 kiloda mücadele ederken bu yıl 80 kiloda mücadele ettim. Her şeye rağmen sonucunda şampiyon olmayı başardım." dedi.





- "İlk kez farklı kiloda Avrupa'da maç yapacağım"





Aygün, şampiyonanın ardından hız kesmeden çalışmalarına devam ettiğini aktararak, "Mayıs ayında Özbekistan'da Dünya Şampiyonası olacak. Hedefim Polonya'da yapılacak Avrupa Oyunları. Buranın özelliği 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota vermesi. Asıl hedefim, Avrupa Oyunları'nda madalya almak." diye konuştu.

Vücudu hazır tutmaya yönelik program uyguladıklarını anlatan Aygün, bir sporcunun hedefinin her zaman zirve olduğunu ve bu anlayışla çalıştığını dile getirdi.

Aygün, kendini iyi hissettiğini ve başarılı sonuçlarla ay yıldızlı formayı en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını belirterek, "Bu zamana kadar 10 yıldır 75 kiloda dövüşüyordum. Şimdi 80 kiloya çıktım. İlk kez farklı kiloda Avrupa'da maç yapacağım. Avrupa'daki rakiplerim de değişti. 'Nasıl bir zorluk veya kolaylık beni bekliyor?' Buna dair hiçbir fikrim yok. Nasipse ringe çıkıp emeklerimin karşılığını alacağım inşallah." ifadesini kullandı.





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