IndustriALL Avrupa Sendikası Genel Sekreteri Triangle, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

ZONGULDAK (AA) - IndustriALL Avrupa Sendikası Genel Sekreteri Luc Triangle, Zonguldak'ta bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
IndustriALL Küresel Sendika Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan ve Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı (GMİS) Hakan Yeşil ile Türkiye Taşkömürü Kurumunu (TTK) ziyaret eden Triangle, daha sonra TTK eğitim ocağını gezdi.
Triangle, GMİS ziyaretinde yaptığı konuşmada, Amasra'da meydana gelen maden kazasının Avrupa’da da yankı uyandırdığını söyledi.
Madenlerde can güvenliğine ilişkin önlemlerin önemine değinen Triangle, "Madenci kardeşimiz sabah işine gittiği gibi güvenli şekilde akşam da evine gelebilmelidir." dedi.