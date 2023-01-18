IndustriALL Avrupa Sendikası Genel Sekreteri Triangle, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ZONGULDAK (AA) - IndustriALL Avrupa Sendikası Genel Sekreteri Luc Triangle, Zonguldak'ta bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

IndustriALL Küresel Sendika Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan ve Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı (GMİS) Hakan Yeşil ile Türkiye Taşkömürü Kurumunu (TTK) ziyaret eden Triangle, daha sonra TTK eğitim ocağını gezdi.

Triangle, GMİS ziyaretinde yaptığı konuşmada, Amasra'da meydana gelen maden kazasının Avrupa’da da yankı uyandırdığını söyledi.

Madenlerde can güvenliğine ilişkin önlemlerin önemine değinen Triangle, "Madenci kardeşimiz sabah işine gittiği gibi güvenli şekilde akşam da evine gelebilmelidir." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.