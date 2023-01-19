GMİS Genel Başkanı Yeşil'den enerji krizi döneminde taş kömürüne sahip çıkılması çağrısı:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GMİS Genel Başkanı Yeşil'den enerji krizi döneminde taş kömürüne sahip çıkılması çağrısı:

AA

GMİS Genel Başkanı Yeşil'den enerji krizi döneminde taş kömürüne sahip çıkılması çağrısı:

ZONGULDAK (AA) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, enerji krizinin yaşandığı bu dönemde Türkiye'nin, yerli ve milli kaynağı olan taş kömüründe üretime daha çok sahip çıkması gerektiğini belirtti.

Yeşil, yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası piyasalarda kömür fiyatlarının yükselmeye devam ettiğine ve tedarik sorunları yaşandığına dikkati çekti.

Bu nedenle gerek Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) gerekse rödevanslı sahalardaki taş kömürü üretiminin daha çok desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Yeşil, "Maliyetlerin artması nedeniyle rödevanslı saha sahiplerinin ocaklarını kapatmak zorunda kalacakları yönündeki açıklamalarını endişeyle takip ediyoruz. Rödevanslı sahalarda yaşanan bu olumsuz gelişmeler yüzlerce maden işçisinin de işsiz kalmasına yol açacak, madencilik sektöründe var olan istihdam sorunu daha da büyüyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Yeşil, madencilik sahasında istihdam ve üretimin artırılmasının önemli olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Uluslararası piyasalarda kömür fiyatlarının yükselmeye devam ettiği, bölgemizde enerji savaşlarının sürdüğü, tedarik sorunlarının yaşandığı, ortaya çıkan enerji krizi nedeniyle Avrupa ülkelerinin kendi kaynakları kömür üretimine yöneldiği dönemde Türkiye'nin de yerli ve milli kaynağı taş kömürü üretimine daha çok sahip çıkması gerekmektedir. Gerek TTK'nin işçi açıklarının giderilerek üretimin artırılması gerekse rödevanslı sahalarda maliyet artışlarından kaynaklanan sorunların giderilerek üretime devam etmeleri acilen sağlanmalı, madencilik sektöründe istihdamın ve üretimin artırılması hedeflenmeli, yerli ve milli kömür üretimi desteklenmelidir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zonguldak'ta kopan ayağı yerine dikilen makine ustası yürümeye başladı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta kopan ayağı yerine dikilen makine ustası ...
(Görüntülü) KOPAN AYAĞI DİKİLDİ, YENİDEN YÜRÜMEYE BAŞLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KOPAN AYAĞI DİKİLDİ, YENİDEN YÜRÜMEYE ...
Kopan ayağı dikildi, yeniden yürümeye başladı
YEREL HABERLER Kopan ayağı dikildi, yeniden yürümeye başladı
Zonguldak'ta yaralı halde bulunan atmaca tedaviye alındı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta yaralı halde bulunan atmaca tedaviye ...
Zonguldak'ta binanın çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta binanın çatı katında çıkan yangın hasara ...
IndustriALL Avrupa Sendikası Genel Sekreteri Triangle, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER IndustriALL Avrupa Sendikası Genel Sekreteri ...
Milli boksör Birol Aygün, Türkiye derecelerini Avrupa ve dünyaya taşımak istiyor:
YEREL HABERLER Milli boksör Birol Aygün, Türkiye derecelerini Avrupa ...
Emekli emniyet personeli, Cumhuriyetin 100. yılı anısına 100 kitap bağışladı
YEREL HABERLER Emekli emniyet personeli, Cumhuriyetin 100. yılı ...
Zonguldak'ta trafik kazasında 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta trafik kazasında 3 kişi yaralandı
(Görüntülü) KAZADA SAVRULAN OTOMOBİL DURAKTA BEKLEYEN ÇİFTE ÇARPTI 3 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAZADA SAVRULAN OTOMOBİL DURAKTA BEKLEYEN ...
ZONGULDAK-KAZADA SAVRULAN OTOMOBİL DURAKTA BEKLEYEN ÇİFTE ÇARPTI: 3 YARALI
YEREL HABERLER ZONGULDAK-KAZADA SAVRULAN OTOMOBİL DURAKTA BEKLEYEN ...
Kazada savrulan otomobil durakta bekleyen çifte çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kazada savrulan otomobil durakta bekleyen çifte ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.