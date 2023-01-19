GMİS Genel Başkanı Yeşil'den enerji krizi döneminde taş kömürüne sahip çıkılması çağrısı:

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ZONGULDAK (AA) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, enerji krizinin yaşandığı bu dönemde Türkiye'nin, yerli ve milli kaynağı olan taş kömüründe üretime daha çok sahip çıkması gerektiğini belirtti.

Yeşil, yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası piyasalarda kömür fiyatlarının yükselmeye devam ettiğine ve tedarik sorunları yaşandığına dikkati çekti.

Bu nedenle gerek Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) gerekse rödevanslı sahalardaki taş kömürü üretiminin daha çok desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Yeşil, "Maliyetlerin artması nedeniyle rödevanslı saha sahiplerinin ocaklarını kapatmak zorunda kalacakları yönündeki açıklamalarını endişeyle takip ediyoruz. Rödevanslı sahalarda yaşanan bu olumsuz gelişmeler yüzlerce maden işçisinin de işsiz kalmasına yol açacak, madencilik sektöründe var olan istihdam sorunu daha da büyüyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Yeşil, madencilik sahasında istihdam ve üretimin artırılmasının önemli olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Uluslararası piyasalarda kömür fiyatlarının yükselmeye devam ettiği, bölgemizde enerji savaşlarının sürdüğü, tedarik sorunlarının yaşandığı, ortaya çıkan enerji krizi nedeniyle Avrupa ülkelerinin kendi kaynakları kömür üretimine yöneldiği dönemde Türkiye'nin de yerli ve milli kaynağı taş kömürü üretimine daha çok sahip çıkması gerekmektedir. Gerek TTK'nin işçi açıklarının giderilerek üretimin artırılması gerekse rödevanslı sahalarda maliyet artışlarından kaynaklanan sorunların giderilerek üretime devam etmeleri acilen sağlanmalı, madencilik sektöründe istihdamın ve üretimin artırılması hedeflenmeli, yerli ve milli kömür üretimi desteklenmelidir."

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