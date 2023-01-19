MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, Ereğli Şubesi Genel Kurulu'nda konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, Ereğli Şubesi Genel Kurulu'nda konuştu:

AA

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, Ereğli Şubesi Genel Kurulu'nda konuştu:

ZONGULDAK (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Gelişmiş ülkelerde resesyon ve stagflasyon senaryolarının konuşulduğu böylesi zorlu dönemde ekonomimizin büyümeye devam etmesi, Türkiye’nin dış şoklara karşı bağışıklığını ne denli güçlendirdiğinin açık göstergesidir." dedi.

Asmalı, Tatoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ereğli Şubesi 22. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, MÜSİAD'ın 13 binin üzerinde üyesi, 60 bine yakın firmasıyla Türkiye ekonomisine katma değer sağlayarak, yurt içi ve dışında farklı iş birliklerin geliştirilmesine önderlik ettiğini söyledi.

Zonguldak’ın, zengin kömür yatakları, demir-çelik fabrikaları ve bunlara bağlı yan sanayisiyle ekonominin belkemiği olduğuna değinen Asmalı, Ereğli’nin de sanayi kimliğine rağmen güzelliğinden, estetiğinden ve doğallığından bir şey kaybetmediğini dile getirdi.

Asmalı, kentin 2022'de gerçekleştirdiği 647,7 milyon dolarlık ihracatla dikkat çektiğini vurgulayarak, "Buna karşın ilin ihracat hacminin önceki yıla göre yüzde 20,7 oranında azaldığı görülmektedir. Zonguldak’ın toplam ihracatında yüzde 74 gibi oldukça büyük bir paya sahip çelik sektörü ihracatının önceki yıla göre yüzde 27,6 oranında azalması, bu gelişmede belirleyici rol oynamıştır. Bu bağlamda Zonguldak’ın dış ticarete yönelik dalgalanmalardan etkilenmemesi adına, ihracatta ürün çeşitliliğini sağlaması gerekmektedir." diye konuştu.

Hazırladıkları stratejik planla ülke ve tüm insanlık için çalışmaya devam edeceklerini anlatan Asmalı, şunları söyledi:

"Küresel salgın sonrası 2022'de yüksek seyreden jeopolitik risklere ve yavaşlayan küresel ekonomiye rağmen, Türkiye ekonomisi dinamik ve esnek yapısı sayesinde G20 ortalamalarının üzerinde büyümeyi başarmıştır. Gelişmiş ülkelerde resesyon ve stagflasyon senaryolarının konuşulduğu böylesi zorlu dönemde ekonomimizin büyümeye devam etmesi, Türkiye’nin dış şoklara karşı bağışıklığını ne denli güçlendirdiğinin açık göstergesidir. Önümüzde geçmek zorunda olduğumuz zorlu ve keskin kavşaklar var. Hep birlikte bu kavşakları geçerek, Cumhuriyetimizin 100. Yılında ve Türkiye Yüzyılının hemen başında yeni bir şahlanış dönemine başlayacağımıza inanıyoruz."

Vali Mustafa Tutulmaz ise doğal gazın Zonguldak sınırları içerisinden karaya çıkarılması için yapılan tesislerle yeni ivme kazandıklarını, bu doğrultuda girişimcilere arsa temin edebilmek için çalışma sürdürdüklerini anlattı.

"Yatırımcılarımızın daha fazla yatırım yapabilmesinin en önemli şartı arsa temininin yapılmasıdır." diyen Tutulmaz, "Maalesef ülkemizde özellikle de ilimizde arsa temininde zorlandığımız da bir gerçek. Gerek coğrafi şartlar gerekse ilimizin yüzde 56'sının ormanla kaplı olması nedeniyle sanayi arsası çıkartmakta zorlanıyoruz. Bu bizim birinci önceliğimiz. İlimizdeki potansiyeli ve girişimci ruhu üretime yansıtabilmemizin önemli bir ayağı olacak yeterli bir arazi üretebilsek. Buna yönelik çalışmalar devam ediyor." şeklinde konuştu.

Kongrede, mevcut şube başkanı Abdülkadir Çınar görevini Kemal Gülbay'a devretti.

Toplantıya Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, siyasi partilerin temsilcileri, iş insanları ve dernek üyeleri katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zonguldak'ta çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
GMİS Genel Başkanı Yeşil'den enerji krizi döneminde taş kömürüne sahip çıkılması çağrısı:
YEREL HABERLER GMİS Genel Başkanı Yeşil'den enerji krizi döneminde ...
Zonguldak'ta kopan ayağı yerine dikilen makine ustası yürümeye başladı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta kopan ayağı yerine dikilen makine ustası ...
(Görüntülü) KOPAN AYAĞI DİKİLDİ, YENİDEN YÜRÜMEYE BAŞLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KOPAN AYAĞI DİKİLDİ, YENİDEN YÜRÜMEYE ...
Kopan ayağı dikildi, yeniden yürümeye başladı
YEREL HABERLER Kopan ayağı dikildi, yeniden yürümeye başladı
Zonguldak'ta yaralı halde bulunan atmaca tedaviye alındı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta yaralı halde bulunan atmaca tedaviye ...
Zonguldak'ta binanın çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta binanın çatı katında çıkan yangın hasara ...
IndustriALL Avrupa Sendikası Genel Sekreteri Triangle, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER IndustriALL Avrupa Sendikası Genel Sekreteri ...
Milli boksör Birol Aygün, Türkiye derecelerini Avrupa ve dünyaya taşımak istiyor:
YEREL HABERLER Milli boksör Birol Aygün, Türkiye derecelerini Avrupa ...
Emekli emniyet personeli, Cumhuriyetin 100. yılı anısına 100 kitap bağışladı
YEREL HABERLER Emekli emniyet personeli, Cumhuriyetin 100. yılı ...
Zonguldak'ta trafik kazasında 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta trafik kazasında 3 kişi yaralandı
(Görüntülü) KAZADA SAVRULAN OTOMOBİL DURAKTA BEKLEYEN ÇİFTE ÇARPTI 3 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAZADA SAVRULAN OTOMOBİL DURAKTA BEKLEYEN ...
ZONGULDAK-KAZADA SAVRULAN OTOMOBİL DURAKTA BEKLEYEN ÇİFTE ÇARPTI: 3 YARALI
YEREL HABERLER ZONGULDAK-KAZADA SAVRULAN OTOMOBİL DURAKTA BEKLEYEN ...
Kazada savrulan otomobil durakta bekleyen çifte çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kazada savrulan otomobil durakta bekleyen çifte ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.