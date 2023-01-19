MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, Ereğli Şubesi Genel Kurulu'nda konuştu:

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ZONGULDAK (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Gelişmiş ülkelerde resesyon ve stagflasyon senaryolarının konuşulduğu böylesi zorlu dönemde ekonomimizin büyümeye devam etmesi, Türkiye’nin dış şoklara karşı bağışıklığını ne denli güçlendirdiğinin açık göstergesidir." dedi.

Asmalı, Tatoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ereğli Şubesi 22. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, MÜSİAD'ın 13 binin üzerinde üyesi, 60 bine yakın firmasıyla Türkiye ekonomisine katma değer sağlayarak, yurt içi ve dışında farklı iş birliklerin geliştirilmesine önderlik ettiğini söyledi.

Zonguldak’ın, zengin kömür yatakları, demir-çelik fabrikaları ve bunlara bağlı yan sanayisiyle ekonominin belkemiği olduğuna değinen Asmalı, Ereğli’nin de sanayi kimliğine rağmen güzelliğinden, estetiğinden ve doğallığından bir şey kaybetmediğini dile getirdi.

Asmalı, kentin 2022'de gerçekleştirdiği 647,7 milyon dolarlık ihracatla dikkat çektiğini vurgulayarak, "Buna karşın ilin ihracat hacminin önceki yıla göre yüzde 20,7 oranında azaldığı görülmektedir. Zonguldak’ın toplam ihracatında yüzde 74 gibi oldukça büyük bir paya sahip çelik sektörü ihracatının önceki yıla göre yüzde 27,6 oranında azalması, bu gelişmede belirleyici rol oynamıştır. Bu bağlamda Zonguldak’ın dış ticarete yönelik dalgalanmalardan etkilenmemesi adına, ihracatta ürün çeşitliliğini sağlaması gerekmektedir." diye konuştu.

Hazırladıkları stratejik planla ülke ve tüm insanlık için çalışmaya devam edeceklerini anlatan Asmalı, şunları söyledi:

"Küresel salgın sonrası 2022'de yüksek seyreden jeopolitik risklere ve yavaşlayan küresel ekonomiye rağmen, Türkiye ekonomisi dinamik ve esnek yapısı sayesinde G20 ortalamalarının üzerinde büyümeyi başarmıştır. Gelişmiş ülkelerde resesyon ve stagflasyon senaryolarının konuşulduğu böylesi zorlu dönemde ekonomimizin büyümeye devam etmesi, Türkiye’nin dış şoklara karşı bağışıklığını ne denli güçlendirdiğinin açık göstergesidir. Önümüzde geçmek zorunda olduğumuz zorlu ve keskin kavşaklar var. Hep birlikte bu kavşakları geçerek, Cumhuriyetimizin 100. Yılında ve Türkiye Yüzyılının hemen başında yeni bir şahlanış dönemine başlayacağımıza inanıyoruz."

Vali Mustafa Tutulmaz ise doğal gazın Zonguldak sınırları içerisinden karaya çıkarılması için yapılan tesislerle yeni ivme kazandıklarını, bu doğrultuda girişimcilere arsa temin edebilmek için çalışma sürdürdüklerini anlattı.

"Yatırımcılarımızın daha fazla yatırım yapabilmesinin en önemli şartı arsa temininin yapılmasıdır." diyen Tutulmaz, "Maalesef ülkemizde özellikle de ilimizde arsa temininde zorlandığımız da bir gerçek. Gerek coğrafi şartlar gerekse ilimizin yüzde 56'sının ormanla kaplı olması nedeniyle sanayi arsası çıkartmakta zorlanıyoruz. Bu bizim birinci önceliğimiz. İlimizdeki potansiyeli ve girişimci ruhu üretime yansıtabilmemizin önemli bir ayağı olacak yeterli bir arazi üretebilsek. Buna yönelik çalışmalar devam ediyor." şeklinde konuştu.

Kongrede, mevcut şube başkanı Abdülkadir Çınar görevini Kemal Gülbay'a devretti.

Toplantıya Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, siyasi partilerin temsilcileri, iş insanları ve dernek üyeleri katıldı.





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