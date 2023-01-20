Bakan Dönmez Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde incelemede bulundu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Dönmez Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde incelemede bulundu:

AA

Bakan Dönmez Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde incelemede bulundu:

ZONGULDAK (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz projesinin, Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hikayesinin en önemli aktörlerinden birisi olacağını bildirdi.

Bakan Dönmez, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi bölgesinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin ile bir araya gelerek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ağırlıklı olarak deniz altı operasyonlarında görev alacak "Mukavemet" gemisinde de incelemede bulunan Dönmez, burada yaptığı açıklamada, sık aralıklarla çalışmaları yerinde incelemek için Filyos'a geldiklerini ve Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmaların üç ana başlıkta tam hızda ilerlediğini söyledi.

Kuyulardaki sondaj tamamlama çalışmalarının büyük oranda bittiğini ve deniz tabanındaki çalışmalarda da ilerleme oranının an itibarıyla yüzde 90'lar seviyesine ulaştığını aktaran Dönmez, boru hatlarının geçen yıl tamamlandığını hatırlattı.

Dönmez, gazı işleyecek Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde de işlemlerin büyük bir kısmının tamamlandığını dile getirerek, "Dün gece buradaydık, sahaya da çıktık. Mesai arkadaşlarımızla da bir araya geldik. Çalışan sayısı da her gün artıyor. Kara tarafında 7 bin 300 çalışanımız var, deniz tarafında da 2 bin 200 olmak üzere toplam 9 bin 500 kişi ile bu hizmetleri yerine getiriyoruz. Bu proje, Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hikayesinin en önemli aktörlerinden birisi olacak. Biz buna inanıyoruz. İnşallah çok kısa süre içerisinde de bu gazımızı milletimizle buluşturmak arzusundayız. Ekiplerimizin motivasyonu tam ve yerindedir. Bir aksilik çıkmadığı takdirde planladığımız tarihte inşallah hizmete girmiş olacak." diye konuştu.

Karadaki çalışmaların yanı sıra deniz tarafında da birçok iş yapıldığını anlatan Dönmez, "Bunlar içinde özel nitelikli, özellikli gemilere ihtiyacımız var. Mukavemet adını verdiğimiz bu gemi deniz tabanındaki işlemleri yapmak üzere filomuza katılmış durumda." dedi.

- "Üç derin deniz sondaj gemimiz de işlemlerine devam ediyor"

Bakan Dönmez, Sakarya Gaz Sahası'nda 50'nin üzerinde geminin çalıştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Mukavemet adını vermiş olduğumuz gemi de çok kısa süre içerisinde limanımıza geldi. Burada ağır tonajlı ekipmanları deniz tabanına yerleştirmek üzere donatılmış nitelikte ekipmanlar var. İki vincimiz var; biri 150, diğeri 40 tonluk olmak üzere. Yine ROV adını verdiğimiz su altı robotları için su altı platformu hazırlanıyor. 2 bin 200 metre derinlikteki operasyonları gemilerin üzerinden uzaktan yapıyoruz, özel operatörler vasıtasıyla. Adeta bir cerrah hassasiyetinde bu operatörlerimiz, mühendislerimiz bu işlemleri insan eli değmeden gemi üzerinden yapabilir hale geldiler. Bu vesileyle geminin tüm personeli ve kaptanına işlerinde kolaylıklar diliyorum. Şu anda üç derin deniz sondaj gemimiz Fatih, Kanuni, Yavuz, onlar da işlemlerine devam ediyor. Arkadaşlarımız büyük bir fedakarlıkla çalışıyorlar. Yeri geliyor günlerce, haftalarca ailelerinden uzakta, burada bizimle geçiriyorlar. Bir an önce bu gazı milletimizle buluşturmak arzusundalar. En büyük motivasyonları da bu."

Dönmez, gazetecilerin, Gabar'da yürütülen petrol rezervlerine ilişkin sorusuna, "Şu an itibarıyla 7 kuyuda 7 bin 800 varillik günlük üretim söz konusu. Çok yakın bölgede bir başka arama amaçlı sondajımız daha başlamak üzere. Şu anda kule bölgeye intikal ediyor. Hava şartları elverdiği takdirde orada da sondajımıza başlayacağız. İnşallah birkaç ay içerisinde de orada netice almayı ümit ediyoruz." yanıtını verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)BAKAN DÖNMEZ , FİLYOS DOĞALGAZ İŞLEME TESİSİNDE &#039;MUKAVEMET&#039; İSİMLİ GEMİYİ GEZDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN DÖNMEZ , FİLYOS DOĞALGAZ İŞLEME ...
(Görüntülü) YENGESİNİ ÖLDÜREN SANIĞA İNDİRİMLİ 24 YIL HAPİS
YEREL HABERLER (Görüntülü) YENGESİNİ ÖLDÜREN SANIĞA İNDİRİMLİ 24 YIL ...
Yengesini öldüren sanığa indirimli 24 yıl hapis
YEREL HABERLER Yengesini öldüren sanığa indirimli 24 yıl hapis
MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, Ereğli Şubesi Genel Kurulu'nda konuştu:
YEREL HABERLER MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, Ereğli Şubesi Genel ...
Zonguldak'ta çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
GMİS Genel Başkanı Yeşil'den enerji krizi döneminde taş kömürüne sahip çıkılması çağrısı:
YEREL HABERLER GMİS Genel Başkanı Yeşil'den enerji krizi döneminde ...
Zonguldak'ta kopan ayağı yerine dikilen makine ustası yürümeye başladı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta kopan ayağı yerine dikilen makine ustası ...
(Görüntülü) KOPAN AYAĞI DİKİLDİ, YENİDEN YÜRÜMEYE BAŞLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KOPAN AYAĞI DİKİLDİ, YENİDEN YÜRÜMEYE ...
Kopan ayağı dikildi, yeniden yürümeye başladı
YEREL HABERLER Kopan ayağı dikildi, yeniden yürümeye başladı
Zonguldak'ta yaralı halde bulunan atmaca tedaviye alındı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta yaralı halde bulunan atmaca tedaviye ...
Zonguldak'ta binanın çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta binanın çatı katında çıkan yangın hasara ...
IndustriALL Avrupa Sendikası Genel Sekreteri Triangle, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER IndustriALL Avrupa Sendikası Genel Sekreteri ...
Milli boksör Birol Aygün, Türkiye derecelerini Avrupa ve dünyaya taşımak istiyor:
YEREL HABERLER Milli boksör Birol Aygün, Türkiye derecelerini Avrupa ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.