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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak 25,1 dereceyle dün Türkiye'nin en sıcak ili oldu

AA

Zonguldak 25,1 dereceyle dün Türkiye'nin en sıcak ili oldu

ZONGULDAK (AA) - Türkiye'de dün en yüksek hava sıcaklığı, 25,1 dereceyle Zonguldak'ta ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "gerçekleşen en yüksek sıcaklıklar" verilerine göre, Zonguldak dün Türkiye'nin en sıcak ili olarak kayıtlara geçti.

Buna göre, Alaplı ilçesinde hava sıcaklığı 25,1 derece olarak kaydedildi.

Türkiye'nin en sıcak ikinci yeri 24,9 dereceyle Bursa'nın Mudanya, üçüncü yeri ise 24,4 dereceyle Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi oldu.

Öte yandan bugün de hava sıcaklığının 20 dereceye ulaştığı Alaplı ilçesinde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahilde, park ve bahçelerde vakit geçirdi.

Vatandaşlardan Muammer Özdemir, AA muhabirine, ocak ayında ilk kez böyle bir havayla karşılaştığını belirterek, "70 yaşındayım, daha bu yaşıma kadar ocak ayında böyle bir hava görmedim. Yazdan kalma bir gün. İnşallah bunun arkası iyi olur; yağmur ve kar yağar topraklar ıslanır, kıtlık olmaz." dedi.

Ayşe Özdemir, ocak ayında kar yağmasını beklerken sıcak hava karşısında şaşkınlık yaşadıklarını kaydetti.

İsa Yorulmaz, hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiğine işaret ederek, "İnşallah kar ve yağmur yağar da toprak ıslanır. Şu anda ekilen ekinler dahi çıkmamışlar kuraklıktan. İnşallah yağmur yağar da çiftçimiz mahsullerini alır, zor durumda kalmaz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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