Zonguldak'ta yengesini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 26 yıl hapis cezası

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, ağabeyinin eşini silahlı ve bıçaklı kavgada öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığa 26 yıl hapis cezası verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Namık D, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı. Öldürülen Nurten D'nin eşi Mehmet D. ve oğlu C.D. ile taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen Mehmet D, 17 yaşındaki oğlunun öksüz bırakıldığını belirterek, sanığa hak ettiği cezanın verilmesini istedi.

Sanık Namık D. ise ağabeyine defalarca karısının kendisine huzursuzluk verdiğini söylediğini ancak onun bunu göz ardı ettiğini ileri sürdü.

Namık D'yi "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum eden mahkeme heyeti, haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 24 yıla düşürdü. Ayrıca, sanık hakkında ruhsatsız silah taşıma suçundan 2 yıl hapis ve adli para cezası verildi.

Eşi öldürülen Mehmet D, kararın ardından mahkeme heyetine teşekkür etti.

- Olay

Zonguldak Birlik Mahallesi Hünkar Sokağı'nda 16 Haziran 2022'de aralarında çıkan tartışma sırasında Namık D, yengesi Nurten D'yi silahla yaralamış ve silahın kabzasıyla yengesinin kafasına vurmuştu. Annesinin yaralandığını öğrenip olay yerine gelen C.D. ise amcası Namık D'yi bıçakla yaralamıştı.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Namık D. tutuklanmış, C.D. adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Nurten D'nin cenazesi, 21 Haziran'da toprağa verilmişti.

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