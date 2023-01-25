Kozlu'da öğretmenler madde bağımlılığı ve zararları konusunda bilgilendirildi

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narko Rehber" projeleri kapsamında öğretmenlere yönelik eğitim semineri düzenlendi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, özel kolejde düzenlenen seminere katılan öğretmen ve idarecilere, uyuşturucu madde bağımlılığı ve zararları ile UYUMA uygulaması hakkında bilgi verildi.



Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polisler, uyuşturucu maddenin tanımı, çeşitleri, zararları ve gençlere ulaştırılma yollarını detaylarıyla paylaştı.



Çalışmalara ilişkin videoların gösterildiği eğitimde, öğretmenlere bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Program sonunda öğretmenler, uzman polislere sorularını yöneltti.

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