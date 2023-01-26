Zonguldak'ta otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Murat Özdemir'in kullandığı 67 DC 911 plakalı otomobil, Beycuma yol ayrımında S.K. idaresindeki 67 ABK 466 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada sürücü Özdemir ile otomobildeki İ.A. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Özdemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında çalıştığı öğrenilen Özdemir'in cenazesinin, Beycuma beldesi Hüseyinçavuşoğlu köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
Minibüs sürücüsü S.K. ise gözaltına alındı.