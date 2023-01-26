Devrek'te ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 20 milyon lira yardım yapıldı

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ZONGULDAK (AA) - Devrek İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca, ihtiyaç sahiplerine 19 milyon 918 bin 385 lira değerinde yardım ulaştırıldı.

Çalışmalara ilişkin AA muhabirine bilgi veren Devrek Kaymakamı Ümit Altay, ilçede ihtiyaç sahibi insanlara vakfın imkanları doğrultusunda yardım yapmaya çalıştıklarını söyledi.

İhtiyaç sahibi herkesin vakfa başvurabileceğini aktaran Altay, "Oluşturduğumuz mütevelli heyetinde bize gelen tüm başvuruları değerlendiriyoruz. Yalan beyanlarda bulunmadıkları sürece ihtiyaç sahiplerini değerlendirip bize sunulan imkanları onlara ulaştırıyoruz." dedi.



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