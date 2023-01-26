Devrek'te ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 20 milyon lira yardım yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devrek'te ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 20 milyon lira yardım yapıldı

AA

Devrek'te ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 20 milyon lira yardım yapıldı

ZONGULDAK (AA) - Devrek İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca, ihtiyaç sahiplerine 19 milyon 918 bin 385 lira değerinde yardım ulaştırıldı.

Çalışmalara ilişkin AA muhabirine bilgi veren Devrek Kaymakamı Ümit Altay, ilçede ihtiyaç sahibi insanlara vakfın imkanları doğrultusunda yardım yapmaya çalıştıklarını söyledi.

İhtiyaç sahibi herkesin vakfa başvurabileceğini aktaran Altay, "Oluşturduğumuz mütevelli heyetinde bize gelen tüm başvuruları değerlendiriyoruz. Yalan beyanlarda bulunmadıkları sürece ihtiyaç sahiplerini değerlendirip bize sunulan imkanları onlara ulaştırıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zonguldak'ta otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada ...
Zonguldak'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ...
Kozlu'da öğretmenler madde bağımlılığı ve zararları konusunda bilgilendirildi
YEREL HABERLER Kozlu'da öğretmenler madde bağımlılığı ve zararları ...
Zonguldak'ta cıvalı ateş ölçer kırılan evin mutfağı tedbir amaçlı karantinaya alındı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta cıvalı ateş ölçer kırılan evin mutfağı ...
(Görüntülü) TAKLA ATAN OTOMOBİLDEN YARA ALMADAN KURTULDULAR
YEREL HABERLER (Görüntülü) TAKLA ATAN OTOMOBİLDEN YARA ALMADAN ...
(Görüntülü) AVCILARIN VURDUĞU DOĞANA TEDAVİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) AVCILARIN VURDUĞU DOĞANA TEDAVİ
Avcıların vurduğu doğana tedavi
YEREL HABERLER Avcıların vurduğu doğana tedavi
Zonguldak'ta suyu çekilen baraj havzasındaki yapılar ortaya çıktı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta suyu çekilen baraj havzasındaki yapılar ...
(Görüntülü) BARAJDA SULAR ÇEKİLİNCE EVLER ORTAYA ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BARAJDA SULAR ÇEKİLİNCE EVLER ORTAYA ...
Barajda sular çekilince evler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Barajda sular çekilince evler ortaya çıktı
Zonguldak'ta jandarmanın yaralı bulduğu doğan tedaviye alındı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta jandarmanın yaralı bulduğu doğan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.