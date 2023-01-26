Zonguldak'ta kendisini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta kendisini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Merkez ilçe Karapınar köyünde kendisini jandarma personeli olarak tanıtan bir şüphelinin, kimlik bilgilerinin terör örgütlerinin eline geçtiği ve adına 16 telefon hattı açıldığı bahanesiyle bir kişiyi 35 bin lira dolandırdığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Ekiplerin incelemeleri ve saha çalışmalarının neticesinde şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı hakimlikçe tutuklandı.

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