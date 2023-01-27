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Zonguldak'ta Alemdar Destanı'nın 102. yıl dönümü törenle kutlandı

AA

Zonguldak'ta Alemdar Destanı'nın 102. yıl dönümü törenle kutlandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, İstiklal Savaşı'nın ilk deniz şehidi Recep Kahya ile Milli Mücadele yıllarında üstün yararlılık gösteren Alemdar Gemisi'nin Ereğli'ye intikalinin 102. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Süleymanlar Mahallesi'ndeki Alemdar Anıtı önünde gerçekleştirilen tören, çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığında görevli Deniz İkmal Üsteğmen Hikmet Arif Özkan, Kurtuluş Savaşı'nın fiilen başladığı, düzenli ordu çalışmalarının sonuca ulaştığı dönemde, cephelere sevk edilecek mühimmatın Rus limanından Trabzon ve Samsun'a, küçük motorlar ve takalarla çekildiğini belirterek, ihtiyaç duyulan silah ve mühimmatın daha büyük miktarlarda olabilmesi için Alemdar'a Milli Mücadele yıllarında büyük iş düştüğünü söyledi.

Alemdar Gemisi'nin 23 Ocak 1921'de 7 kahraman denizci tarafından İstanbul'dan kaçırıldığını, halk tarafından Ereğli'de sevinçle karşılanan geminin kumanya ve yakıt ikmali sonrası Trabzon'a hareket etmek için 27 Ocak'ta ayrıldığını, ihbar edilmesi üzerine Fransız C-27 gambotu tarafından yolu kesilerek tüm silahlara el konulduğunu anlatan Özkan, şöyle devam etti:

"Yalnızca süvari ve çarkçıbaşı tabancalarını saklama imkanı bulmuştu. 28 Ocak 1921 günü gemide bulunan 6 Fransız asker eşliğinde C-27 gambotu refakatinde İstanbul'a hareket edildi. 2. Kaptan Güverte Üsteğmen Ali Dursun'un, '21 Türk 6 Fransız'a esir olamaz.' sözüyle heyecanlanan personel, yapılan plan sonucu Ereğli'nin 10 mil açıklarında, kendi arasında kargaşa çıkararak kumandayı tekrar ele aldı ve Fransız askerlerini etkisiz hale getirerek Ereğli'ye dönüş yapmayı başardı. Bu sırada olayı fark eden C-27 gambotu Alemdar'a ateş açmış, çatışma seslerini Ereğli'den duyan halk, sahilden ve denize açılan sandallardan yaklaşık 200 kişilik grupla C-27 gambotuna yaylım ateşi açarak geminin açığa kaçmasını ve daha sonra Zonguldak'a geri dönmesini sağlamıştı."

- "Alemdar Antlaşması ilk diplomatik zafer niteliğindedir"

Alemdar Gemisi'nin, kaçırılmasını önlemek maksadıyla Çoban Çeşmesi önlerinde karaya oturtularak bir miktar su almasının sağlandığını aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Serdümen Recep Kahya, bu çatışma sırasında kalbinden vurularak İstiklal Savaşı'mızın ilk deniz şehidi olarak en yüksek mertebeye ulaşmış, çatışmada 3 personel de yaralanmıştı. 28 Ocak 1921'de bütün Ereğli halkının katılımıyla Bozhane yoluyla Yalı Caddesi'nden geçirilerek Hükümet Meydanı'na getirilmiş, İskele Camisi'nde kılınan ikindi namazını müteakip şehir mezarlığına defnedilmiştir. Ereğli Limanı'na gelen 1 kruvazör ve iki muhripten oluşan Fransız filosu Alemdar'ı yeniden almak istemiş ancak geminin baştan kara olması nedeniyle bu istekleri başarılı olamadan geri dönmüşlerdir. Alemdar'da esir edilen 6 Fransız askerin iadesi maksadıyla 17 Şubat 1921'de Alemdar Antlaşması yapılmıştır. Alemdar Destanı, milli hükümet açısından 9 ay sonra 20 Ekim 1921'de Fransızlarla imzalanan Ankara Antlaşması'ndan önce kazanılan ilk diplomatik zafer niteliğindedir."

Özkan, Milli Mücadele kapsamında birçok görevde bulunan geminin büyük zaferlerden sonra 1924-1959 yıllarında kurtarma işleriyle uğraştığını, 1959'da hizmet dışına çıkarıldığını belirterek, 1982'de ise sökülmek üzere satılan Alemdar Gemisi'nin, Kasım 2004'te Ereğli'de kurulan Gazi Alemdar'ı Yaşatma Derneğinin çalışmaları sonucunda, İstanbul Tersanesi'nin imalat projeleri, Ereğli Belediyesinin konulacağı sahil şeridini, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarının da gerekli sacları vermesiyle bugünkü haline getirildiğini anlattı.

Törene, Kaymakam Mehmet Yapıcı, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, askeri erkan ile ilçe protokolü katıldı.

- Kutlama programı

İkinci program, sahil bulvarında bulunan Gazi Alemdar Müze Gemisi'nde gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Posbıyık, burada yaptığı konuşmada, AK Parti ve CHP Zonguldak Milletvekilleri tarafından Gazi Alemdar Gemisi'ne İstiklal Madalyası verilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisine kanun teklifi sunulduğunu söyledi.

Program, kahramanlık türkülerinin seslendirildiği müzik dinletisiyle sona erdi.

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