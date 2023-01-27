GÜNCELLEME - Zonguldak'ta fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince fuhuş olaylarının önlenmesi ve suça karışanların yakalanması amacıyla çalışma yapıldı.

Yaklaşık 2 ay yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, fuhuş için yer temin ettikleri, teşvik ve aracılık yaptıkları iddiasıyla şüpheliler S.A. (47), Ş.K. (60), Ş.K. (45), M.B. (22) ve B.E. (21) ile H.Ç. (42) isimli kadın gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Bu arada bir şüphelinin bastonuyla adliyenin merdivenlerinden güçlükle çıktığı görüldü.

Şüphelilerden Ş.K, H.Ç, S.A. ve Ş.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Öte yandan operasyon kapsamında 25 kişinin ifadesine başvurulduğu ve fuhuş yapıldığı tespit edilen 8 ikametin geçici süreyle kapatılması yönünde tutanak tanzim edildiği öğrenildi.

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