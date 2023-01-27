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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak'ta mazot yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü

AA

Zonguldak'ta mazot yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde seyir halindeki mazot yüklü tankerde çıkan yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Ö.T. idaresindeki 34 COH 572 plakalı mazot yüklü tankerin motor kısmında, Devrek-Ankara kara yolunun Dorukhan Tüneli mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Araçtan dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, tankeri emniyet şeridine çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, tanker kullanılamaz hale geldi.

Güvenlik önlemi alan polis ve jandarma ekiplerince trafiğe kapatılan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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