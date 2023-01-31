Zonguldak'ta kurallara uymayan 12 sürücüye 23 bin 666 lira ceza

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta yapılan trafik denetimlerinde 12 sürücüye 23 bin 666 lira ceza kesildi.

Kentte trafik güvenliğini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara ve Ereğli kara yollarında denetim gerçekleştirdi.

Uygulama noktasında 80 aracın kontrol edildiği denetimde, bir kişiye araç muayenesini yaptırmama, 2 sürücüye takograf kullanmama, bir şahsa geçerlilik süresi dolan belgeyle araç kullanma, 4 sürücüye araç kullanma süresini aşma ve 4 kişiye Karayolu Taşıma Kanununa uymamaktan toplam 23 bin 666 lira idari para cezası uygulandı.

Ekiplerin, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimleri yoğun şekilde sürdüreceği belirtildi.





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