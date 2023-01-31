Zonguldak'tan kısa kısa

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ZONGULDAK (AA) - Karadeniz Ereğli Belediyesince ilçedeki 15 amatör spor kulübüne 220 bin lira destek sağlanacak.



Belediye Başkanı Halil Posbıyık, kulüp başkanları ve yöneticilerin katılımıyla bir restoranda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, amatör spor kulüplerinin sorunlarının çözümüne katkı sağlamak istediklerini söyledi.

Forma, eşofman, ayakkabı yerine bu kez nakit para ihtiyacını karşılamak için harekete geçtiklerini anlatan Posbıyık, şunları kaydetti:

"Süper amatör lig takımlarına yeterli olmamasına rağmen arkadaşlarımız hazırlıklarını yaptılar. Yeni Mahalle, Akın ve Çiğdemlispor'a 20'şer, birinci amatör küme takımları Ortacı, Zonguldak Ereğli, Sücüllü, Neyren Gökçeler, Gümeli, Karadeniz, Tepeören ve Balıspor'a 15'er, ikinci amatör küme takımları Cumaspor, Karadeniz Ereğlispor, Bayat ve Göztepespor'a da 10'ar bin lira vereceğiz. Paralar kulüplerimizin hesabına yatırılacak, hayırlı olsun."

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kemal Demir de Posbıyık'a teşekkür ederek şilt hediye etti.

- Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden bilgilendirme toplantısı

Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen basın bilgilendirme toplantısında, 2022'de yapılan ve 2023'te planlanan çalışmalarla ilgili bilgi verildi.

Alaplı Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, eğitim ve öğretimde başarılı yılı geride bıraktıklarını ifade etti.

Geçen yıl yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Çevik, yeni yapılan okul binalarının eğitim öğretime açılmasıyla elde edilen başarıların daha da artacağını dile getirdi.

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