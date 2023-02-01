Zonguldak'tan kısa kısa

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ZONGULDAK (AA) - Karadeniz Ereğli Belediye meclisi şubat ayı toplantısı Halil Posbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Posbıyık, bu yıl 23'üncüsü yapılacak Sevgi, Barış, Dostluk ve Kültür Festivali'nin 6-9 Temmuz'da gerçekleştirileceğini söyledi.

Sanatçı Tarkan'ı getirmek istediklerini anlatan Posbıyık, "Bu yıl Türkiye'ye gelmeyecek. Özür diledi, Ereğli halkına selamlarını iletti. Biz çalışmalarımıza başladık. Festivale katılacak sanatçıları anketlerle belirleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Meclis gündeminde yer alan maddeler ilgili komisyonlara havale edildi.

- Jandarma Şehitler Ormanı'ndaki Türk bayrağı yenilendi

Devrek Sosyal Hizmet Merkezi Şehit Gazi Birimi ekipleri, Jandarma Şehitler Ormanı'nda zamanla yıprandığı ve solduğu tespit edilen büyük Türk bayrağı yenisiyle değiştirdi.

Merkez Müdürü Mesut Özmekik, yaptığı açıklamada, gerekli talimatları vererek konunun kısa sürede çözülmesini sağladıklarını belirtti.

- Devrek'te "Eğitimde Türkiye Yüzyılı" programı yapıldı

Devrek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Eğitimde Türkiye Yüzyılı" programı kapsamında 2022-2023 yılı eğitimde olan gelişmeler ve değişimler hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Kahya, gazetecilere, eğitimde fırsat eşitliği kapsamında öğrencilere sunulan imkanların her geçen gün artırıldığını aktardı.

- Avukat Buğra Ertem, kent konseyi başkanlığına aday

Avukat Buğra Ertem, 24 Şubat 2023'te yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurulda kent konseyi başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Ertem, yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetin ilk ili olmanın ayrıcalığını, "Cumhuriyetin en demokrat kenti" olarak sürdürmek adına desteklerinizle, katkılarınızla ve emeklerinizle çalışmaya adayım." ifadelerini kullandı.

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