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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak'tan kısa kısa

AA

Zonguldak'tan kısa kısa

ZONGULDAK (AA) - Karadeniz Ereğli Belediye meclisi şubat ayı toplantısı Halil Posbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Posbıyık, bu yıl 23'üncüsü yapılacak Sevgi, Barış, Dostluk ve Kültür Festivali'nin 6-9 Temmuz'da gerçekleştirileceğini söyledi.

Sanatçı Tarkan'ı getirmek istediklerini anlatan Posbıyık, "Bu yıl Türkiye'ye gelmeyecek. Özür diledi, Ereğli halkına selamlarını iletti. Biz çalışmalarımıza başladık. Festivale katılacak sanatçıları anketlerle belirleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Meclis gündeminde yer alan maddeler ilgili komisyonlara havale edildi.

- Jandarma Şehitler Ormanı'ndaki Türk bayrağı yenilendi

Devrek Sosyal Hizmet Merkezi Şehit Gazi Birimi ekipleri, Jandarma Şehitler Ormanı'nda zamanla yıprandığı ve solduğu tespit edilen büyük Türk bayrağı yenisiyle değiştirdi.

Merkez Müdürü Mesut Özmekik, yaptığı açıklamada, gerekli talimatları vererek konunun kısa sürede çözülmesini sağladıklarını belirtti.

- Devrek'te "Eğitimde Türkiye Yüzyılı" programı yapıldı

Devrek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Eğitimde Türkiye Yüzyılı" programı kapsamında 2022-2023 yılı eğitimde olan gelişmeler ve değişimler hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Kahya, gazetecilere, eğitimde fırsat eşitliği kapsamında öğrencilere sunulan imkanların her geçen gün artırıldığını aktardı.

- Avukat Buğra Ertem, kent konseyi başkanlığına aday

Avukat Buğra Ertem, 24 Şubat 2023'te yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurulda kent konseyi başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Ertem, yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetin ilk ili olmanın ayrıcalığını, "Cumhuriyetin en demokrat kenti" olarak sürdürmek adına desteklerinizle, katkılarınızla ve emeklerinizle çalışmaya adayım." ifadelerini kullandı.

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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