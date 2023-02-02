Zonguldak'ta izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bazı kişilerin izinsiz kazı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Tespit edilen bölgede kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakalayan ekipler, jeneratör, kaya delme makinesi, yılan kamera, hidrofor makinesi, fener, 2 alan arama çubuğu ve 6 burgu boru ele geçirdi.

Jandarma merkezine götürülen şüpheliler, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.





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